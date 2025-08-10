Φωτιά τώρα στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη: Mήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Με τις φλόγες παλεύουν οι πυροσβέστες από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10.08.2025) στη Ροδόπη. Η φωτιά ξέσπασε στη Νέα Μουσινόπολη Ροδόπης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Γύρω στις 09:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.

Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης

<brΠαραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



