Φωτιά τώρα στη Ροδόπη, στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη: Mήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Η φωτιά καίει αγροτοδασική πυρκαγιά
Με τις φλόγες παλεύουν οι πυροσβέστες από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10.08.2025) στη Ροδόπη. Η φωτιά ξέσπασε στη Νέα Μουσινόπολη Ροδόπης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Γύρω στις 09:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

