Φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 22.07.2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο και άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας. Επιχειρούν 23 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.