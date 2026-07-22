Ελλάδα

Φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη

Φωτιά στο Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας
Photo / agriniopress.gr
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, 22.07.2026, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Άνω Κεράσοβο Αγρινίου.

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο και άμεσα έφτασαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη.

 

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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