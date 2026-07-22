Καύσωνας: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις έως 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο αν δεν συμμορφωθούν με τα έκτακτα μέτρα

Πρόστιμο έως και 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, προβλέπει η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τα έκτακτα μέτρα του υπουργείου Εργασίας για τον καύσωνα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται και σήμερα (22.07.2026) στη χώρα, απαγορεύτηκαν οι υπαίθριες – χειρωνακτικές εργασίες σε Αττική, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο από τις 13:00 έως τις 17:00.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης σε συνέντευξή του στο ErtNews, υπενθύμισε την υποχρεωτική διακοπή χειρωνακτικών εργασιών στις περιοχές σε εξωτερικούς χώρους που πλήττονται από τον καύσωνα. Τόνισε δε πως οι έλεγχοι των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να επιβληθούν πρόστιμα σε επιχειρηματίες που συνεχίζουν και απασχολούν τους εργαζομένους τους, υπό αυτές τις συνθήκες και δεν υπακούουν τα έκτακτα μέτρα.

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Υπενθυμίζεται πως εκτός από το ντελίβερι που απαγορεύτηκε λόγω καύσωνα στις συγκεκριμένες περιοχές, το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων και:

οικοδομικά και τεχνικά έργα,

εργοτάξια,

ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

εργασίες διανομής και μεταφοράς προϊόντων με δίκυκλα.

Επισήμανε πως τα μέτρα πάρθηκαν για την υγεία των εργαζομένων απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Σημείωσε ότι οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα, όπως αλλαγές στο ωράριο, τηλεργασία όπου είναι εφικτό, διαλείμματα, παροχή πόσιμου νερού και κατάλληλους χώρους ανάπαυσης.

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Σύμφωνα με το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για σήμερα αναμένονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς αλλά και καταιγίδες σε συγκεκριμένες περιοχές από το απόγευμα.

Όσον αφορά τώρα τους ελέγχους και τα πρόστιμα σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι έλεγχοι γίνονται, είναι αρκετοί και να ξέρετε είναι και υψηλά τα πρόστιμα ανά εργαζόμενοι, 2.000 ευρώ, αν υπάρξει η οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του εργοδότη. Δεν είναι δηλαδή μικρά τα πρόστιμα, είναι πολύ μεγάλα ανά εργαζόμενο, οπότε για αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα από τους εργοδότες να μην προβαίνουν σε πράξεις οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».