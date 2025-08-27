Ελλάδα

Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε 4 περιφέρειες την Πέμπτη

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό»
Ρίψη νερού από καναντέρ
Photo / Eurokinissi

Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28.08.2025 καθώς οι καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την εξάπλωση φωτιάς.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόγνωση κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός αναμένεται ο κίνδυνος σε 5 περιφέρειες της χώρας οι οποίες είναι:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην περιοχή, μήνυμα του 112 για εκκένωση του Θορικού
Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Λαυρίου στο ρεύμα προς Αθήνα - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
7
Newsit logo
Newsit logo