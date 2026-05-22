Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων, σώθηκε ο οδηγός

Ως εκ θαύματος σώθηκε ο οδηγός σε ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εύβοια αργά το βράδυ της Παρασκευής (22.05.2026). Το αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε σε χαράδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, το σοβαρό τροχαίο στην κεντρική Εύβοια συνέβη όταν αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του στην περιοχή Άγιος στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα σχεδόν 80 μέτρων.

Διερχόμενοι οδηγοί βοήθησαν τον 50χρονο οδηγό, ο οποίος είχε… Άγιο, καθώς δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΣΕΔΔΔ (σ.σ. Σύλλογος Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας και Διάσωσης) Ψαχνών και της αστυνομίας.

Ο οδηγός που ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανός, καθώς στο σημείο έχουν σκοτωθεί 4 άνθρωποι, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.