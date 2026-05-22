Ηράκλειο: Κάθειρξη 7,5 ετών σε Παλαιστίνιο που «κάρφωσε» με σουβλί δύο σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Συνολική ποινή κάθειρξης 7,5 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 26χρονο Παλαιστίνιο που ως κρατούμενος στις φυλακές Αλικαρνασσού τον Μάρτιο του 2025 επιτέθηκε πισώπλατα με αυτοσχέδιο σουβλί σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους, καρφώνοντας τον έναν δύο φορές, μία στην ωμοπλάτη και μία στον λαιμό, κάτω από το αριστερό αυτί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η ποινή που επιβλήθηκε στον νεαρό Παλαιστίνιο κρατούμενο στις φυλακές Αλικαρνασσού δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ και αφορά τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας έδρας είχε προτείνει την ενοχή του 26χρονου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Η εισαγγελική λειτουργός ήταν απολύτως καταδικαστική στην αγόρευση της, υπογραμμίζοντας ότι ο νεαρός είχε επίγνωση του άδικου της πράξης του, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος δεν πάσχει από ψυχική διαταραχή αλλά από διαταραχή συμπεριφοράς.

Τόνισε δε ότι από το βιντεοληπτικό υλικό καθίσταται σαφές ότι αιφνιδίασε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, σε βάρος των οποίων κινήθηκε πισώπλατα. Ακόμα ανέφερε ότι ο 26χρονος έχει υποπέσει σε αρκετές αντιφάσεις σε σχέση με την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου όπου ισχυρίστηκε ότι είχε θυμό, καθώς είχε δεχθεί απειλητικές και υβριστικές επιθέσεις.

Όσο για το αυτοσχέδιο σουβλί, με το οποίο κάρφωσε στον λαιμό, κάτω από το αυτί, τον σωφρονιστικό υπάλληλο, ισχυρίστηκε ότι το είχε φτιάξει ο ίδιος με σκοπό να αυτοκτονήσει.

Ο τραυματίας σωφρονιστικός υπάλληλος ανέφερε στην κατάθεση του στο δικαστήριο ότι ο 26χρονος είχε προμελετήσει την επίθεση και ήθελε να τον σκοτώσει. Κατέθεσε ότι τον τρύπησε μόλις δύο εκατοστά από την καρωτίδα και ότι ευτυχώς που φορούσε το μπουφάν της υπηρεσίας και έτσι κάπως περιορίστηκε η ζημιά που του έκανε.

Το ίδιο το θύμα περιέγραψε στο δικαστήριο ότι το αίμα του ανάβλυζε!