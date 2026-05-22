Στη φυλακή τα δύο αδέλφια της οικογενειακής «συμμορίας» στα Βορίζια, στο νοσοκομείο ο θείος τους

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους το βράδυ της Παρασκευής (22.05.2026) οι δύο αδελφοί ηλικίας 44 και 39 ετών αντίστοιχα από τα Βορίζια στην Κρήτη. Οι δύο άνδρες μαζί με τον 43χρονο αγροτοκτηνοτρόφο θείο τους, κατηγορούνται για όσα εκτυλίσσονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμαρίου και είχαν ως αποτέλεσμα κάτοικοι να καταγγέλλουν καθεστώς ανομίας και τρόμου.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο 43χρονος από τα Βορίζια στην Κρήτη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και αναμένεται να ληφθεί η απολογία του, καθώς, σύμφωνα με τη συνήγορό του Θεονύμφη Μπέρκη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του.

Συγκεκριμένα, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να μεταβεί η ανακρίτρια στο νοσοκομείο, προκειμένου ο ίδιος να απολογηθεί, το Σάββατο (23.05.2026).

Όπως έγραψε το Cretalive, ο 43χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα της απολογίας του, την Παρασκευή, ζήτησε να διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.

Η διαδικασία για τα ανίψια του εξελίχθηκε κανονικά.

Καταθέσεις – «φωτιά»

Οι καταθέσεις περίπου 40 μαρτύρων περιγράφουν ένα σύστημα εκφοβισμού μέσω του οποίου ιδιοκτήτες εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Αναφέρονται εμπρησμοί, καταστροφές καλλιεργειών ως αντίποινα, απειλές και περιστατικά βίας.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου που περιγράφει ότι μετά από χρόνια πιέσεων και εντάσεων, κατέληξε να μην πατά στην περιουσία του, ενώ ως πράξη εκδίκησης κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, με ζημιά που –όπως αναφέρεται στη δικογραφία της Ομάδας Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης– έφθασε τα 27.000 ευρώ.

«Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια», είπε ο ίδιος στο Cretalive.gr. «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας», φέρεται να κατέθεσε γυναίκα από την περιοχή.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για κακουργηματικές εκβιάσεις, οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, καθώς και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Οι ίδιοι, ωστόσο, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις αποδιδόμενες κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταπατήσει περιουσίες, αλλά μισθώνουν εκτάσεις για τα ζώα τους.