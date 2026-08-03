Ελλάδα

Φωτιές σε Βοιωτία και Αττική: Συνελήφθη δήμαρχος – Στο μικροσκόπιο η κατασκευαστική εταιρεία του

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στην ίδια γραμμή μεταφοράς είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό στις 27 Ιουνίου
Φωτιά
REUTERS/Stelios Misinas
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Στη σύλληψη δυο ατόμων προχώρησαν οι Αρχές σχετικά με τη φωτιά στη Βοιωτία και την Αττική, ενώ όπως έγινε γνωστό ανάμεσα στους δυο συλληφθέντες είναι και δήμαρχος περιοχής που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος συνελήφθη καθώς η κατασκευαστική εταιρεία του φέρεται να είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Σημειώνεται πως κατά τις πρώτες αναφορές η φωτιά ξεκίνησε από σπίθες σε ανεμογεννήτριες.

Δείτε τις εξελίξεις από τα μέτωπα της φωτιάς λεπτό προς λεπτό

Το συγκεκριμένο δίκτυο μετέφερε ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που διερευνούν την υπόθεση, φαίνεται να διαπίστωσαν αστοχίες στην κατασκευή του έργου και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από σπινθηρισμούς μεταξύ δύο αγωγών του δικτύου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στην ίδια γραμμή μεταφοράς είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό στις 27 Ιουνίου. Τότε, φωτιά είχε εκδηλωθεί περίπου 100 μέτρα από το σημείο όπου ξέσπασε η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, καθώς στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο δήμαρχος και ακόμη ένα άτομο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Στη δικογραφία αναμένεται να συμπεριληφθεί και το δυστύχημα με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

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