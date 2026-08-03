Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες – Αντιπυρικές για να σωθούν οικισμοί και σπίτια, live όλες οι εξελίξεις

Για 4η συνεχόμενη ημέρα παλεύουν σήμερα (03.08.2026) οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη φωτιά στη Βοιωτία η οποία επεκτάθηκε και στη δυτική Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο να σώσουν το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο Βιλίων, περιοχές οι οποίες έχουν περικυκλωθεί από τις φλόγες. Η πυκνή βλάστηση του Πόρτο Γερμενό αλλά και πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ δίνεται σκληρή μάχη να σωθεί και η Αγία Σκέπη. Η αγωνία εντείνεται υπό τον φόβοι οι φλόγες να προσεγγίσουν τα Μέγαρα και τη Μάνδρα. Τα μηνύματα του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αλλεπάλληλα ζητώντας εκκένωση περιοχών στη δυτική Αττική. Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις στα μέτωπα ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για τα αίτια της συντριβής των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην Ψάθα, με θύματα έναν Δανό και έναν Έλληνα. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στο μέτωπο της φωτιάς, τις προηγούμενες ώρες.
Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει κάψει σπίτια.
Υπεράνθρωπη προσπάθεια και στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
«Όλο το βράδυ δόθηκε συγκλονιστική μάχη. Εκκενώθηκαν οικισμοί, δημιουργήθηκαν αντιπυρικές ζώνες και ξεκίνησαν τις εναέριες ρίψεις τα ελικόπτερα ώστε να έχουμε μία χαραμάδα αισιοδοξίας να σβήσουμε τις φλόγες» ανέφερε ο Νίκος Λαυρανός, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενώσεων Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέτωπο από τη Βοιωτία μέχρι και την Αγία Σκέπη είναι ενιαίο ενώ οι φλόγες έφτασαν ακόμα και 10 χλμ από την εθνική Οδό.
Αχαϊκά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως οι δύο φωτιές πιθανότητα οφείλονται σε εμπρησμό, με το ανακριτικό της πυροσβεστικής να διεξάγει έρευνα για τα αίτια της.
Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.
Για ακόμη μία ημέρα θα σας μεταδώσουμε από εδώ τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα