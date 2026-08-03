Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες – Αντιπυρικές για να σωθούν οικισμοί και σπίτια, live όλες οι εξελίξεις

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.