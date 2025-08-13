Ελλάδα

Φωτιές στην Ελλάδα: 100.000 στρέμματα γης στο έλεος των πυρκαγιών – Δορυφορικές εικόνες

Φωτιά στην Αχαΐα
Φωτιά στην Αχαΐα / EUROKINISSI

Στο έλεος της φωτιάς βρίσκεται μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας αλλά και η Χίος, με τους πυροσβέστες να κάνουν ό,τι μπορούν για να σβήσουν τις φωτιές και να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Σύμφωνα με το meteo.gr τεράστιες είναι οι εκτάσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως περίπου 100.000 στρέμματα γης επηρεάστηκαν από τις φλόγες.

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

  • Χίος: 40.000 στρέμματα
  • Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα
  • Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα
  • Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα
  • Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα
  • Πάτρα: 2.000 στρέμματα
Η φωτιά στην Παλιάμπελα
Η φωτιά στην Παλιάμπελα
Η φωτιά στην Πάτρα
Η φωτιά στην Πάτρα
Η φωτιά στη Φιλιππιαδα
Η φωτιά στη Φιλιππιαδα
Η φωτιά στην Ζάκυνθο
Η φωτιά στην Ζάκυνθο
Η φωτιά στην Αχαΐα
Η φωτιά στην Αχαΐα
Η φωτιά στην Χίο
Η φωτιά στην Χίο

Σημειώνεται πως οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo