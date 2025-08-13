Φωτιές στην Ελλάδα: 100.000 στρέμματα γης στο έλεος των πυρκαγιών – Δορυφορικές εικόνες

Στο έλεος της φωτιάς βρίσκεται μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας αλλά και η Χίος, με τους πυροσβέστες να κάνουν ό,τι μπορούν για να σβήσουν τις φωτιές και να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Σύμφωνα με το meteo.gr τεράστιες είναι οι εκτάσεις που παραδόθηκαν στις φλόγες, καθώς οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως περίπου 100.000 στρέμματα γης επηρεάστηκαν από τις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: 40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα

Πάτρα: 2.000 στρέμματα

Σημειώνεται πως οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.