Φωτιές στην Ελλάδα: Πάνω από 50 πολίτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο – 31 από αυτούς στην Πρέβεζα

Με αναπνευστικά προβλήματα, εγκαύματα ή τραύματα, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 57 πολίτες από όλη την Ελλάδα λόγω των διάφορων πυρκαγιών που καίνε τις τελευταίες ημέρες την χώρα μας. Η μάχη των πυροσβεστών με τις φωτιές είναι τιτάνια.

Μέσα σε αυτούς που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο είναι και πυροσβέστες. Το μεσημέρι της Τετάρτης (13.08.2025), τα κύρια μέτωπα της φωτιάς είναι σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίο. Στα μέτωπα, πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.

«Κόλαση» στην Αχαΐα

Από την ήμερα που ξέσπασε η φωτιά στην Αχαΐα, στην περιοχή βρίσκονται 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της φωτιάς μεταφέρθηκαν από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ συνολικά 14 περιστατικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

9 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

(1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο). 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία. 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας).

Φωτιές και στην Αιτωλοακαρνανία

Η περιοχή Σταμνά καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα.

Από την έναρξη της φωτιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

(1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου. 1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

Πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα

Στην περιοχή επιχειρούν 9 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της φωτιάς στην Πρέβεζα, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 31 περιστατικά:

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού). 8 πειρατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

(κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ). 10 περιστατικά ( 9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας. 5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

(κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας. 1 περιστατικό κατόπιν της εκκένωσης της περιοχής του Γοργομύλου (άτομο με κινητικά προβλήματα) μεταφέρθηκε για φιλοξενία στο ΚΑΠΗ Φιλιππιάδας.

Ζάκυνθος

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ δεν έχουν διακομίσει κάποιο περιστατικό.

Δραματική η κατάσταση στη Χίο

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 9 περιστατικά: