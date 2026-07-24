«Φραπές»: Σε δεύτερη δίκη ο Γιώργος Ξυλούρης για τη στάση του στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε δίκη για τη στάση που κράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραπέμπεται ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το παρατσούκλι «Φραπές».

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση για τα όσα είπε και δεν είπε κατά την εξέτασή του από τη Βουλή για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα τις επιδοτήσεις – μαμούθ από τον οργανισμό αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας, όπως η Porsche του 25χρονου γιου του

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Σε βάρος του «Φραπέ» διενεργήθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά το σάλο που προκάλεσε η στάση του ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την άσκηση δίωξης σε βάρος του και στην παραπομπή του σε δίκη στις 16 Φεβρουαρίου, ενώπιον του ΙΒ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Ξυλούρης αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απείθειας για την άρνηση του να παραστεί την πρώτη φορά στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Η δίκη για την υπόθεση αυτή έχει αναβληθεί για το φθινόπωρο.