Φωτιά στη Χαλκιδική στην περιοχή Παράδεισος: Επίγειες δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 15:00, το μεσημέρι της Παρασκευής (24.07.2026) στη περιοχή «Παράδεισος», στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο μέτωπο της Χαλκιδικής επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, με 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή υπάρχει έντονη κεραυνική δραστηριότητα.