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Γρεβενά: Χαλάζι σε μέγεθος κορόμηλου χτυπά την περιοχή – Δείτε βίντεο από την Εγνατία Οδό

Σοβαρά προβλήματα φέρνει η κακοκαιρία και στα Γρεβενά - Μηνύματα από το 112 σε αρκετές περιοχές για επικίνδυνα φαινόμενα
Χαλάζι
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Σφοδρή χαλαζόπτωση χτυπά το μεσημέρι της Παρασκευής (24.07.2026) τα Γρεβενά, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες ακόμα και σε αυτοκίνητα.

Βίντεο από αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, έξω από τα Γρεβενά, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το χαλάζι φτάνει ακόμα και το μέγεθος κορόμηλου, προκαλώντας προβλήματα και καθυστερήσεις σε εθνικές οδούς και άλλους δρόμους.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για καταιγίδες, βροχές, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ταυτόχρονα, η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα του 112 σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το απόγευμα έως και τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πληροφορίες από kozanimedia.gr

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