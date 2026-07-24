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Αλέξης Σταμάτης: Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «τελευταίο αντίο» στον συγγραφέα, υπό τους ήχους κλασικής μουσικής

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και οι γονείς του
Αλέξης Σταμάτης
Στη Ριτσώνα είπαν το «τελευταίο αντίο» στον Αλέξη Σταμάτη τα αγαπημένα του πρόσωπα / Φωτογραφία: Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης
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Το «ύστατο χαίρε» στον δικό του Αλέξη Σταμάτη είπαν τα αγαπημένα του πρόσωπα το μεσημέρι της Παρασκευής (24.07.2026). Ο θάνατός του καταξιωμένου συγγραφέα, σε ηλικία 67 ετών, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία την Τρίτη (21.07.2026), συγκλονίζοντας τον χώρο της τέχνης, που υπηρετούσε εδώ και πολλά χρόνια.

Η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης έφερε στο φως της δημοσιότητας κάποιες φωτογραφίες από την τελετή και μερικά από τα στεφάνια που έστειλαν προς τιμήν της μνήμης του Αλέξη Σταμάτη. 

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και υπό τους ήχους κλασικής μουσικής στο πιάνο του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, αποχαιρέτησαν τον γνωστό λογοτέχνη η σύζυγός του Εύα Σιμάτου, η μητέρα του Μπέτυ Αρβανίτη, ο πατέρας του Κώστας Σταμάτης.

Στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας ήταν και οι ηθοποιοί Λένα Παπαληγούρα, Άλκης Παναγιωτίδης και Σταμάτης Γαρδέλης, καθώς και δεκάδες άλλοι φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες. Επίσης, στεφάνια απέστειλε το διοικητικό συμβούλιο και η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου.

Αλέξης Σταμάτης
Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε την Τρίτη (21.07.2026) /Φωτογραφία: Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης
Αλέξης Σταμάτης
Τα αγαπημένα του πρόσωπα έστειλαν στεφάνια / Φωτογραφία: Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης
Αλέξης Σταμάτης
Στεφάνι έστειλε και η διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου / Φωτογραφία: Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν πολυσχιδής προσωπικότητα. Ήταν συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος. Είχε εκδώσει δεκάδες μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές, είχε γράψει θεατρικά έργα, ενώ πολλά βιβλία του έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορήσει στο εξωτερικό.

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