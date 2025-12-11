Ελλάδα

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό

Ο σκύλος τελικά σώθηκε και στον 90χρονο που συνελήφθη επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ - «Το έκανα για να μην υποφέρει», είπε ο ηλικιωμένος
Ανανεώθηκε πριν 19 λεπτά
Σκύλος
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν 90χρονο να θάβει ζωντανό το σκύλο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 90χρονος, αφού ακινητοποίησε με χρήση χαρτοταινίας τον σκύλο της κόρης του ηλικίας 17 ετών, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Το σοκαριστικό περιστατικό αντιλήφθηκε ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτη ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Στον 90χρονο ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βρέθηκαν και άλλα όπλα το σπίτι του ενός συλληφθέντα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα
Ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται και για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Γιάννη Λάλα - Φωτογραφία με το λευκό Yaris που χρησιμοποίησαν για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου
Όπλα
Οδηγίες σε Έλληνες γονείς μετά την αποκάλυψη για το σπέρμα Δανού δότη με γονίδιο καρκίνου – 18 τα παιδιά στην Ελλάδα, 11 οι οικογένειες
Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας έχουν γεννηθεί 18 παιδιά με γεννητικό υλικό του εν λόγω δότη, ενώ υπάρχουν οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά
Ποδαράκια μωρού
Newsit logo
Newsit logo