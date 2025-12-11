Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό

Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν 90χρονο να θάβει ζωντανό το σκύλο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 90χρονος, αφού ακινητοποίησε με χρήση χαρτοταινίας τον σκύλο της κόρης του ηλικίας 17 ετών, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ν. Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη.

Το σοκαριστικό περιστατικό αντιλήφθηκε ένας διερχόμενος πολίτης ο οποίος εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο και ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την απαραίτητη περίθαλψη και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο άνδρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτη ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.

Στον 90χρονο ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.

Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.