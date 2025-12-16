Ελλάδα

Φρίκη στην Ηλιούπολη: «Serial killer» ζώων πέταξε αποκεφαλισμένο γατάκι σε νηπιαγωγείο

Ο άγνωστος άφησε διαμελισμένο το γατάκι στο προαύλιο του σχολείου με τα παιδιά να γίνονται μάρτυρες του φρικιαστικού θεάματος
Γάτα
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi ʏ͔QɍǓ ÉّÏӠEUROKINISSI

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηλιούπολη, η ύπαρξη ενός ατόμου που σκοτώνει σωρηδόν γατάκια.

Τελευταίο του χτύπημα, ήταν σε ένα νηπιαγωγείο της Ηλιούπολης, όταν ο άγνωστος αποκεφάλισε και παράτησε ένα γατάκι στο σχολείο με τα παιδιά να γίνονται μάρτυρες του αποτρόπαιου θεάματος.

Όπως αναφέρει το ilioupolinews, το γατάκι βρέθηκε στο προαύλιο του σχολείου, με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τα παιδάκια ήταν σε σοκ, καθώς το αντίκρισαν νεκρό χωρίς κεφάλι, με κομμένη ουρά και κομμένο το ένα από τα 4 πόδια του, σημάδια που μαρτυρούν άγριο βασανισμό του ζώου από τον κατά συρροή βασανιστή που δρα τους τελευταίους μήνες στην Ηλιούπολη.

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου, δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν τα παιδάκια από το θέαμα και έστειλαν ενημέρωση προς τους γονείς, δίνοντας τους οδηγίες για να αποτρέψουν ενδεχομενα ψυχικά τραύματα, επιδεικνύοντας τον δέοντα επαγγελματισμό προς τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το ανατριχιαστικό είναι ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κατά συρροή δολοφόνο γατών στην Ηλιούπολη καθώς μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί άλλα 7 παρόμοια περιστατικά με αποκεφαλισμένα ζωάκια.

Το συγκεκριμένο να είναι το όγδοο συμβάν και για τις κτηνωδίες που συμβαίνουν έχει ενημερωθεί τόσο ο Δήμος Ηλιούπολης όσο και η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.

