Ηράκλειο: Παραμένει σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Απολογείται σήμερα ο σύζυγός της

Για 5η ημέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση η 28χρονη που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του συζύγου της στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Για την σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, αναμένεται να απολογηθεί σήμερα (13.05.2026) ο 30χρονος σύζυγός της.

Το επεισόδιο έγινε μπροστά στα μάτια των 3 από των 4 παιδιών τους. Ο 30χρονος κατηγορείται πως παρέσυρε την 28χρονη στην Παντάνασσα Ηρακλείου και την άφησε αιμόφυρτη στον δρόμο. Η γυναίκα συνεχίζει και νοσηλεύεται με κάταγμα στο κρανίο και στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, οι γιατροί της εκτιμούν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.

Από την παράσυρση μάλιστα υπέστη και περιτραυματική αμνησία, και δεν θυμάται τίποτα από την στιγμή του ατυχήματος. Η μοναδική πληροφορία που έδωσε στους γιατρούς κατά την εισαγωγή της, ήταν πως την χτύπησε αυτοκίνητο.

Το παιδί της ωστόσο αποκάλυψε στους συγγενείς του πως είδε τον μπαμπά να χτυπά με το αυτοκίνητο την μαμά. Έτσι ήρθε και η σύλληψή του και πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η 28χρονη άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Συγγενείς της 28χρονης κατήγγειλαν πως το ζευγάρι ήταν αγαπημένο αν και τον τελευταίο 1 χρόνο είχαν συχνά καυγάδες και εντάσεις.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός πως πάνω σε λογομαχία τους, είχε επιτεθεί και στην πεθερά του.