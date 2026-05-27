Φρίκη στην Κρήτη: Πρώην αντιδήμαρχος καταγράφηκε να σκοτώνει γατάκι χτυπώντας το στον τοίχο – Βίντεο ντοκουμέντο

Μία ακόμη κτηνωδία έρχεται να σοκάρει το Ηράκλειο και όχι μόνο, με τις ανατριχιαστικές της λεπτομέρειες να προκαλούν οργή και αγανάκτηση, όταν ένας πρώην αντιδήμαρχος χτύπησε μέχρι θανάτου γατάκι.

Ο λόγος για έναν πρώην αντιδημάρχο του νομού Ηρακλείου που κατηγορείται για τη θανάτωση ενός νεογέννητου γατιού, χτυπώντας το άγρια από τοίχο σε τοίχο, με το βίντεο να είναι σοκαριστικό.

Σοκ και οργή έχει προκαλέσει η υπόθεση με πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε νεογέννητο γατάκι χτυπώντας το πάνω σε τοίχο και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει το άψυχο σώμα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 77χρονος φέρεται να πέταξε το γατάκι και όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, υποστήριξε πως δεν θυμόταν πού το άφησε.

Η καταγγελία έγινε από αυτόπτες μάρτυρες και ο πρώην αντιδήμαρχος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και πλέον αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεση.

«Το γατάκι το βρήκα νεκρό, το είδα να μην κινείται, ήταν στην αυλή της πολυκατοικίας μου. Το πήρα και πήγα να το πετάξω στα σκουπίδια. Λίγο αργότερα επέστρεψα για να το ψάξω αλλά δεν το βρήκα γιατί είχαν πέσει και άλλα σκουπίδια από πάνω», φέρεται να είπε ο ίδιος.

Ωστόσο, βίντεο που έχουν καταγραφεί φαίνεται να δίνουν διαφορετική εικόνα από αυτή που περιγράφει ο κατηγορούμενος. Σε ένα από αυτά, ο πρώην αντιδήμαρχος φαίνεται να πλησιάζει και να πετάει το άψυχο γατάκι στην άκρη, ενώ σε δεύτερο βίντεο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της υπόθεσης, καταγράφεται να το χτυπάει με δύναμη πάνω σε τοιχίο.

«Στο δεύτερο βίντεο αποτυπώνεται ο κατηγορούμενος να κρατάει το γατάκι και να το χτυπάει με δύναμη, πάνω σε ένα τοιχίο μιας οικείας. Με αυτό το βίντεο ότι το γατάκι ήταν νεκρό και το περισυνέλλεξε για να το πετάξει στους κάδους, καταρρίπτεται. Αυτό που δείχνει το πρώτο βίντεο, είναι τον κατηγορούμενο να κρατάει το γατάκι και να σταματάει σε ένα τοιχίο για λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα βήματα ενώ το κρατάει το κρύβει επιμελώς. Ήθελε να βεβαιωθεί ότι το έχει σκοτωμένο. Ότι είναι νεκρό και σε όλη αυτή την διαδρομή, στη διαδρομή θανάτου, το επιβεβαίωσε δύο φορές, χτυπώντας το στο τοιχίο», λέει ο δικηγόρος.

«Έγινε αντιληπτός από αυτόπτη μάρτυρα, η οποία τον είδε να κρατάει το γατάκι και να το πηγαίνει στους κάδους, προσπάθησε να τον ρωτήσει τι κάνεις, αυτός αρνήθηκε ότι έχει το γατάκι», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Παρά τα στοιχεία και τις καταγγελίες, ο πρώην αντιδήμαρχος εξακολουθεί να αρνείται ότι σκότωσε το γατάκι, επιμένοντας πως το βρήκε ήδη νεκρό όταν το εντόπισε στην αυλή της πολυκατοικίας.