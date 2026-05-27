Παγκράτι: Χειροπέδες σε 3 νεαρούς για ληστεία βενζινάδικου με απειλή μαχαιριού

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών και 676 ευρώ μαζί με το κινητό του υπαλλήλου του πρατηρίου υγρών καυσίμων
Λεφτά, μαχαίρι και κινητό που βρέθηκαν στην κατοχή των ληστών βενζινάδικου στο Παγκράτι / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
Στα χέρια των αρχών έπεσαν τρεις νεαροί για τη ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε βάρος υπαλλήλου βενζινάδικου στο Παγκράτι.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους δράστες της ληστείας σε βενζινάδικο στο Παγκράτι, ενώ λατασχέθηκε και το μαχαίρι με το οποίο απείλησαν τον εργαζόμενο του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Το πρωί της 21ης Μαΐου στην περιοχή του Παγκρατίου, ένας 18χρονος με έναν 16χρονο και έναν 14χρονο λήστεψαν τον υπάλληλο, του άρπαξαν χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετά από συνεχείς αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, τούς εντόπισαν, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για τον σχηματισμό δικογραφίας.

Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι μήκους 27 εκατοστών και 676 ευρώ μαζί με το κινητό του εργαζομένου.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων συνελήφθη και 19χρονος που κατείχε μικροποσότητα κάνναβης και 515 ευρώ για το οποίο διερευνάται η προέλευσή του.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και όλοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

