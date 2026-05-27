Ηράκλειο: Νέες μαρτυρίες για την μητέρα της 3χρονης που κακοποιήθηκε – «Δεν υπήρχε πιθανότητα να χτυπήσει τα παιδιά» λέει η αδερφή της

Την ώρα που η κατάσταση υγείας της 3χρονης κρίνεται σταθερή, αφού το παιδί αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται στο Ηράκλειο, μετά την άγρια κακοποίησή της, οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη.

Ένα 24ωρο μετά την προφυλάκιση της 25χρονης μητέρας που κατηγορείται με τον σύντροφό της για τη βαρύτατη κακοποίηση της 3χρονης κόρης της που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η αδερφή της γυναίκας αποφάσισε να «λύσει» τη σιωπή της και να μιλήσει για πρώτη φορά στο «Live News».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια ανέφερε πως δεν έχει ικανή την αδερφή της να έκανε κακό στα παιδιά και ότι τα φρόντιζε και τα πρόσεχε. Υποστήριξε δε, πως τις τελευταίες μέρες ακούγονται ανακρίβειες για την 25χρονη.

«Και να βλέπεις και την αδερφή σου να απολογείται χωρίς να ξέρεις τι έγινε και πώς έγινε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι για την αδερφή μου δεν υπήρχε πιθανότητα να χτυπήσει τα παιδιά. Τα παιδιά της τα αγαπούσε πάρα πολύ. Όταν χώρισε τα μεγάλωνε μόνη της αυτά τα παιδιά. Και η αδερφή μου δεν έπρεπε να πει ψέματα. Γιατί να πει ψέματα ότι έχει νεκρά παιδιά χωρίς να τα έχει; Να πει την αλήθεια της, αφού θα κάτσει που θα κάτσει τώρα φυλακή. Να πει την αλήθεια της. Με λένε έτσι, είναι δικά μου τα παιδιά», είπε αρχικά η αδερφή της 25χρονης.

Όπως είπε στη συνέχεια, η 25χρονη έχει τέσσερα παιδιά και όχι έξι όπως αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Τονίζει πως έκανε μεγάλο λάθος που δεν είπε όλη την αλήθεια στην Αστυνομία από την πρώτη στιγμή. «Αυτό το παιδάκι που λέτε δεν είναι δικό της. Είναι της άλλης μου αδερφής. Καμία σχέση. Αυτό το μωρό δεν είναι δικό της, που γεννήθηκε το 2017, που είναι 9 χρόνων, δεν είναι δικό της, είναι ζωντανό και τον έχει η γιαγιά του. Το μεγαλώνει η γιαγιά του. Αναφερθήκανε δύο θάνατοι χωρίς λόγο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γαμπρός της κατηγορούμενης από την πλευρά του, έδωσε στην υπόθεση μία άλλη διάσταση. Όπως αποκάλυψε, η 25χρονη είχε αναφέρει στο παρελθόν πως ο σύντροφός της την κακοποιούσε: «Μας είχε πει ότι την χτύπαγε ο Πακιστανός. Της είχε πει η γυναίκα μου ‘πήγαινε να σωθείς από αυτόν’ και αυτή εξακολουθεί και ήταν μαζί του. Ο Πακιστανός, αυτόν που είναι μέσα, έχει ένα παιδί και άλλα τρία με έναν που είναι στη Γερμανία».

v-ditj8t7b50vl

Οι συγγενείς της 25χρονης ωστόσο, αγωνιούν και περιμένουν να μάθουν την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης. «Μαζί έχουν μόνο το μωρό που είναι 10 μηνών, αγοράκι. Έχει άλλο έναν που είναι 8 χρόνων. Έχει άλλον έναν που είναι 6 χρόνων και το κοριτσάκι που είναι 3,5 χρόνων. Με έναν που είναι στη Γερμανία».

Πέρα από την 25χρονη, στη φυλακή οδηγείται και ο Πακιστανός σύντροφός της για παράνομη είσοδο στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή και 600 ευρώ πρόστιμο και άλλα 200 ευρώ για δικαστικά έξοδα από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, ενώ για την κακοποίηση ερευνάται από τις αρχές ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Τι υποστήριξε η 25χρονη κατηγορούμενη

Στην απολογία της η 25χρονη τόνισε ότι μένει στον Σταυρό με τα 4 παιδιά της και με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα. Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα απάντησε πως φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά. Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτύπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι, τα παιδιά ηταν εκεί έξω εκεί χτύπησε» τόνισε.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της όπως παραπέμφθηκε σημειώνοντας οτι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον 3 φορές ψευδώς.

Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση. Στο μεταξύ ο τραυματισμός της 3χρονης ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις Αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η αλήθεια είναι τελευταία εκδοχή που ανέφερε σήμερα, ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του.