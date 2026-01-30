Φρίκη στις Σέρρες: Συνελήφθη 56χρονος για τον βιασμό της 78χρονης κατάκοιτης θείας του

Φρίκη προκαλεί το περιστατικό που αποκαλύφθηκε σε χωριό των Σερρών με μια κατάκοιτη 78χρονη γυναίκα να πέφτει θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η αποτρόπαια υπόθεση στις Σέρρες με τον βιασμό της κατάκοιτης έγινε χθες σε χωριό της περιοχής με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 56χρονου άνδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι όπου διέμενε η ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό των Σερρών. Ο δράστης, που είναι γιος του αδερφού της ηλικιωμένης φέρεται να προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία της να υπερασπιστεί τον εαυτό της λόγω της κατάστασης της.

Η καταγγελία έγινε αμέσως μόλις το θύμα κατάφερε να επικοινωνήσει με την κόρη της, η οποία ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ χθες το μεσημέρι, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 56χρονο χθες το βράδυ μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη υποστήριξε ότι ο 56χρονος έχει ασκήσει βία εναντίον της στο παρελθόν και η ίδια φέρει μώλωπες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Σερρών σε λίγη ώρα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εις βάρος του για βιασμό και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο των Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.