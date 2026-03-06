FT: Γιώργος Προκοπίου, ο Έλληνας εφοπλιστής που δεν λογαριάζει τους πυραύλους και τα drones στα Στενά του Ορμούζ

Στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής βρίσκεται ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, καθώς – σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των Financial Times – οι εταιρείες του συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στα Στενά του Ορμούζ, παρά τη σημαντική μείωση της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ναυλομεσίτες που επικαλούνται οι Financial Times, η ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers του 79χρονου Έλληνα εφοπλιστή φέρεται να εξακολουθεί να εκτελεί δρομολόγια στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, του Κόλπου του Ομάν και της Βόρειας Αραβικής Θάλασσας, σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της αγοράς.

Το δημοσίευμα περιγράφει τη στρατηγική του ως μια τολμηρή επιχειρηματική επιλογή σε μία από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους για τη διεθνή ναυτιλία, με τους περισσότερους πλοιοκτήτες να αποφεύγουν τη διέλευση της περιοχής εξαιτίας των αυξημένων απειλών και καταγεγραμμένων επιθέσεων.

«Οι περισσότεροι πλοιοκτήτες έχουν παγώσει τις διελεύσεις… μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση», ανέφερε ένας ναυλομεσίτης. «Υπάρχουν όμως μερικοί “κουρσάροι” που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το ρίσκο».

Το οικονομικό κίνητρο είναι σημαντικό, καθώς τα ναύλα για δεξαμενόπλοια καταγράφουν εκρηκτικές αυξήσεις. Σύμφωνα με τον οργανισμό Argus Media, ένα VLCC (Very Large Crude Carrier) που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω των Στενών προς την Κίνα μπορεί να αποφέρει περίπου 500.000 δολάρια ημερησίως, χωρίς να συνυπολογίζεται το κόστος της πρόσθετης ασφάλισης πολεμικού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα συνοδεύεται από μεγάλους κινδύνους. Το Ιράν έχει απειλήσει επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν διέλευση, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα τουλάχιστον εννέα εμπορικά πλοία έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης, το Σάββατο (28.02.2026), με καταγεγραμμένες απώλειες ναυτικών.

Ένας από τους ισχυρότερους εφοπλιστές

Οι Financial Times περιγράφουν τον Γιώργο Προκοπίου ως μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ναυτιλίας. Γεννημένος στην Αθήνα το 1946, αγόρασε το πρώτο του πλοίο πριν τα 30 και δημιούργησε έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς ομίλους παγκοσμίως. Οι τρεις εταιρείες του διαχειρίζονται σήμερα περισσότερα από 150 πλοία, ενώ περίπου 85 ακόμη βρίσκονται υπό κατασκευή.

Άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον περιγράφουν «σεμνό» και «εργασιομανή», ενώ σπάνια εμφανίζεται χωρίς το χαρακτηριστικό καπέλο μπέιζμπολ.

Οδηγεί ένα παλιό Mercedes SUV και κυκλοφορεί χωρίς προσωπική φρουρά.

Περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στο mega yacht Dream, μήκους 106,5 μέτρων. Παράλληλα, διαθέτει ένα εκτενές χαρτοφυλάκιο ακινήτων, γεγονός που του έχει χαρίσει το προσωνύμιο «ο βασιλιάς των ακινήτων». Πέρυσι απέκτησε μερίδιο στο Four Seasons Astir Palace, καθώς και στη μαρίνα της Βουλιαγμένης, που εξυπηρετεί κυρίως μεγάλες θαλαμηγούς, αναφέρουν οι FT.

Ο στόλος του περιλαμβάνει δεξαμενόπλοια, bulk carriers και LNG carriers, ενώ ο όμιλος δραστηριοποιείται και στον τομέα των ακινήτων.

«Είναι θρύλος της ναυτιλίας και ένας από εκείνους που κάνουν αυτό που αποκαλούμε “premium” δουλειές», δήλωσε ναυλομεσίτης που έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες του, αναφερόμενος σε συναλλαγές νόμιμες αλλά υψηλού ρίσκου

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι η Dynacom έχει δεχθεί κριτική για τη μεταφορά ρωσικού αργού μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η εταιρεία μετέφερε δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου τον τελευταίο χρόνο, πάντα εντός διεθνών κανονισμών και πλαφόν τιμών.

Η επιχειρηματική φιλοσοφία του Προκοπίου συνοψίζεται σε μια χαρακτηριστική φράση:

«Αν δεν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις ρίσκο, δεν ανήκεις στη ναυτιλία. Αν δεν θέλεις τους κινδύνους, αγοράζεις αμερικανικά ομόλογα».