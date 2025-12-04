Ελλάδα

Φθιώτιδα: Αγρότης έκανε δώρο στην κόρη του ένα κάθισμα Ferrari – Το τοποθέτησε μπροστά στο τρακτέρ της

Εκείνος θέλει να της πάρει μία Ferrari και ξεκίνησε πρώτα με το κάθισμα
ferrari
Το κάθισμα Ferrari που πήρε δώρο ο πατέρας στην κόρη του

Ένα μοναδικό δώρο έκανε ένας αγρότης πατέρας στην κόρη του στην Φθιώτιδα, με εκείνον να θέλει να ανανεώσει το τρακτέρ της, βάζοντας του ένα νέο κάθισμα… Ferrari.

Σύμφωνα με το lamiaeport, o αγρότης, κ. Γιάννης, έδωσε ένα κομμάτι από τη Ferrari στην κόρη του Σίλια, που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα στην Φθιώτιδα.

«Αποφάσισα λοιπόν κοπελάρα μου να σου πάρω μια Ferrari, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν από το κάθισμα, γιατί ξέρω τα όνειρά σου..» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.

Με χιουμοριστικό τρόπο, ο πατέρας είπε ότι μπορεί να μην πήρε πολλά λεφτά από τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, αλλά τα λίγα που πήρε θα τα χρησιμοποιήσει για να πάρει στην κόρη του, σιγά σιγά, μία Ferrari. Ξεκίνησε λοιπόν πρώτα με το κάθισμα…

@lamiareport.gr Τρακτέρ με κάθισμα…Ferrari!!! Η έκπληξη του μπαμπά στην αγρότισσα κόρη του… #opekepe #greece #ferrari #fyp #viral @celiampako @Tzonmpak ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Η 20χρονη κόρη ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο. Προς το παρόν έχει το κατακόκκινο κάθισμα της Ferrari.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
211
140
125
102
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συμμορία επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 48χρονο για να τον κλέψει στη Θεσσαλονίκη - «Τον βαρούσαν στο κεφάλι και ζητούσαν λεφτά» λέει η σύντροφός του
«Τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπάνε, ο ένας τον απειλούσε με πεταλούδα, ο άλλος τον χτυπούσε, δεν ήξερε από πού τις έτρωγε» λέει η σύντροφός του
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Η κακοκαιρία Byron «πνίγει» την χώρα: Δεκάδες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στην Ανατολική Μάνη – Σε κόκκινο συναγερμό 8 περιφέρειες
Και η Αττική θα έρθει αντιμέτωπη σήμερα το βράδυ με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής
κακοκαιρία
Newsit logo
Newsit logo