Λιμενικό: Σε επιφυλακή μετά τις αναφορές για έντονη οσμή υγραερίου στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τα αίτια της δυσοσμίας
Σκάφος Λιμενικού Σώματος
Photo / Eurokinissi
Συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική από το μεσημέρι της Τρίτης (19.05.2026) μετά από αναφορές για έντονη οσμή υγραερίου σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα από το κέντρο έως τα νότια προάστια. Με ανακοίνωσή του το Λιμενικό επισημαίνει πως μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή υγραερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

