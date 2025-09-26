Φθιώτιδα: Έγδυσε, κατέβασε από το αυτοκίνητο και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην εθνική οδό

Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στη Φθιώτιδα, με έναν άνδρα να χτυπά και να αφήνει γυμνή τη σύντροφό του στην Εθνική Οδό, μέρα μεσημέρι.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 25.09.2025, με τους διερχόμενους οδηγούς να γίνονται μάρτυρες του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στο 133ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, όλα έγιναν μετά από καυγά του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο επιβάτες ήταν και οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 84χρονος πατέρας του δράστη, στους αστυνομικούς, ο γιος του άρχισε να χτυπάει τη σύντροφό του στο πρόσωπο με τα χέρια και στη συνέχεια την έγδυσε γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Έπειτα την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο και συνέχισε να την κλωτσάει με τους ηλικιωμένους που όπως ανέφερε, η σύζυγός του έχει προβλήματα υγείας να προσπαθούν να φοβούνται και να προσπαθούν να απομακρυνθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό και την κατάσταση της γυναίκας, περιέγραψαν και περαστικοί που είδαν το συμβάν και κάλεσαν την αστυνομία, όμως εκείνη στην κατάθεσή της είπε πως τα τραύματα από το πρόσωπό της ήταν από χτύπημα στο ταμπλό και εγκαύματα που βρέθηκαν στο σώμα της από εντριβές. Η ίδια αρνήθηκε τα πάντα εκτός από τη λογομαχία με τον σύντροφό της, ενώ ο δράστης παραδέχτηκε ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Η προανακριτική κατάθεση του πατέρα του δράστη όμως και του αστυνομικού ήταν αρκετή για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος για την πράξη της ενδοοικογενειακής βίας. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ανακοινώνοντας ότι δεν αναστέλλει, δεν μετατρέπει, και δεν χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα σε τυχόν ασκηθείσα έφεση, δείχνοντάς του το δρόμο για τη φυλακή.

Το μόνο που έλαβε υπόψιν το δικαστήριο ήταν να του αφαιρέσει τη μία ημέρα που πέρασε στο κρατητήριο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.