Ελλάδα

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Γεμάτα αναχωρούν από τα λιμάνια

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι από το λιμάνι του Πειραιά ενώ 18 και 12 δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο αντίστοιχα
Λιμάνι
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χωρίς προβλήματα ξεκινούν σήμερα (01.08.2026) τα δρομολόγια τους τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την εξασθένηση των ανέμων που είχαν προκαλέσει ανατροπές στο πρόγραμμα των πλοίων.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση των επιβατών οι οποίοι δεν ταξίδεψαν χθες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Υπενθυμίζεται πως η πληρότητα των πλοίων που ξεκινούν από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο αγγίζουν ακόμα και το 100% λόγω της μεγάλης εξόδου των αδειούχων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 απόπλοι, από τη Ραφήνα 18 δρομολόγια και από το Λαύριο 12. Στον αριθμό των αναχωρήσεων από το Λαύριο περιλαμβάνονται και τέσσερα πλοία τα οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσουν το λιμάνι της Ραφήνας και κατέπλευσαν τελικά στο Λαύριο.

Παρά την ομαλοποίηση της κατάστασης, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια, ενώ στα ανατολικά θα φθάνουν τα 5 με 6 και στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ. Aπό το απόγευμα αναμένεται επιπλέον εξασθένηση των ανέμων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
148
131
125
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φθιώτιδα: Ένας νεκρός σε σοκαριστικό τροχαίο με 2 φορτηγά – Το ένα τυλίχτηκε στις φλόγες
Ο οδηγός του φορτηγού που ανατράπηκε έχασε τη ζωή του, ενώ καλά στην υγεία του είναι ο οδηγός του άλλου φορτηγού που κατάφερε να βγει από το όχημά του πριν αυτό τυλιχτεί στις φλόγες
Τροχαίο στη Φθιώτιδα
Newsit logo
Newsit logo