Ελλάδα

Φωτιά σε Πόρτο Γερμενό, Αττική και Αργολίδα: Έως τη βόρεια Αφρική έφτασε ο πυκνός καπνός – Διένυσε απόσταση άνω των 750 χλμ

Ο πυκνός καπνός «έπνιξε» περιοχές της Πελοποννήσου πριν φτάσει στα βόρεια παράλια της Αφρικής
Φωτιά σε Πόρτο Γερμενό, Αττική και Αργολίδα: Έως τη βόρεια Αφρική έφτασε ο πυκνός καπνός – Διένυσε απόσταση άνω των 750 χλμ
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Ήπειρο άλλαξε ο πυκνός καπνός από τις φωτιές που ξέσπασαν την Παρασκευή (31.07.2026) σε Πόρτο Γερμενό, Αττική και Αργολίδα. Ο καπνός διένυσε απόσταση μεγαλύτερη των 750 χλμ, φτάνοντας ακόμα και στην Αφρική.

Σε χάρτη που δημοσίευσε το meteo.gr φαίνεται πως ο καπνός από τις 3 μεγάλες φωτιές που έπληξαν την χώρα χθες, να φτάνει έως και τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Ο καπνός κατάφερε να «πνίξει» και μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου.

kapnoi fwtia

«Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 01.08, ο καπνός από τις δασικές πυκαγιές που εκδηλώθηκαν σε τμήματα της Νότιας Βοιωτίας, Αττικής και Αργολίδας την Παρασκευή 31.07 και ήταν ενεργές τις νυχτερινές ώρες (κυρίως η δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική κοντά στο Πόρτο Γερμενό) έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Πελοποννήσου και εκτείνεται έως τις ακτές της Βόρειας Αφρικής διανύοντας μια απόσταση μεγαλύτερη των 750 χλμ», αναφέρεται στο άρθρο του meteo.gr.

Δείτε στο live του newsit.gr τι συμβαίνει στα μέτωπα της φωτιάς, σε όλη την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως χθες έπνεαν ισχυροί καπνοί σε όλη την Ελλάδα ενώ σήμερα 9 μποφόρ αναμένεται να σημειωθούν σε Αττική και Βοιωτία. Στο μεταξύ, Αττική και Εύβοια βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό» για φωτιά, σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας.

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