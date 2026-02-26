Φθιώτιδα: Οι βόλτες της φώκιας στην Αρκίτσα και η επιστροφή της στην θάλασσα

Μοναδικό αλλά και εντυπωσιακό στιγμιότυπο κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026 στο χωριό Αρκίτσα Φθιώτιδας, όταν μια νεαρή φώκια βρέθηκε να κινείται στη μέση της εθνικής οδού μετά από μια απρόσμενη… περιπλάνηση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού της Φθιώτιδας, το θαλάσσιο θηλαστικό πιθανότατα πέρασε από τη θάλασσα, διέσχισε περίπου 500 μέτρα στον υπόνομο και εμφανίστηκε ξαφνικά στη στεριά. Αυτή η εμφάνιση της φώκιας προκάλεσε την έκπληξη όσων βρίσκονταν εκεί.

Οι κάτοικοι που είδαν την φώκια, σε μια προσπάθεια να την προστατέψουν, την καθοδήγησαν με προσοχή πίσω προς την παραλία. Με τη βοήθεια και στελέχους του Λιμενικού Σώματος, το θηλαστικό επανατοποθετήθηκε στη θάλασσα, όπου αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του.

Η φώκια φαινόταν ήρεμη και συνεργάσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια, χωρίς να τρομάξει από την ανθρώπινη παρουσία. Οι κάτοικοι σχολίασαν ότι είναι συνηθισμένοι να βλέπουν θαλάσσια θηλαστικά στην περιοχή, αλλά δεν έχουν ξαναδεί φώκια να κινείται τόσο μακριά από το φυσικό της περιβάλλον.

Το πρωτότυπο και εντυπωσιακό αυτό περιστατικό αποτέλεσε θέμα συζήτησης μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών της Αρκίτσας, φέρνοντας στο φως για ακόμη μια φορά την ενδιαφέρουσα σχέση ανθρώπου και άγριας ζωής στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας.