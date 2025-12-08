Φθιώτιδα: Όχημα «έφυγε» από αυτοκινητάμαξα σε παράδρομο – Δείτε φωτογραφίες

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (08.12.25) στη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το ατύχημα, αυτοκίνητο «έφυγε» από αυτοκινητάμαξα που κινούνταν μέσω παραδρόμων λόγω των αγροτικών μπλόκων, στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας στο ύψος της διασταύρωσης Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα.

Ο οδηγός του οχήματος σταμάτησε στο σημείο προκειμένου να μη φύγει στο δρόμο.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάτι χειρότερο και το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές σύμφωνα με το LamiaReport.gr.