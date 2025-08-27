Φθιώτιδα: Παραλίγο τραγωδία στην άσφαλτο – Οδηγός άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και χτυπήθηκε στο χέρι από φορτηγό

Αποφεύχθηκε στο παρά πέντε τραγωδία στην άσφαλτο, το μεσημέρι (27/08/2025), στην εθνική οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, στη Φθιώτιδα, λίγο πριν τις Ράχες.

Οδηγός αυτοκινήτου, στο 239ο χλμ του αυτοκινητόδρομου ΑΘΕ, στη Φθιώτιδα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Αφού κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του, επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου του ώστε να δει το μέγεθος της ζημιάς.

Φορτηγό που κινούνταν στη δεξιά λωρίδα, δεν αντιλήφθηκε τις προθέσεις του οδηγού, με αποτέλεσμα να χτυπήσει την ανοιχτή πόρτα του οχήματος αλλά και το χέρι του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο και μετέφερε τον οδηγό του οχήματος στο νοσοκομείο Λαμίας.

Παράλληλα στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν πληρώματα της τροχαίας και της Κεντρικής Οδού, τα οποία φρόντισαν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.