Φθιώτιδα: Περαστικοί έσωσαν σκυλί που είχε παρασυρθεί μέσα στη θάλασσα με το σκάφος τους

Οι άνδρες κατάφεραν να το βγάλουν στη στεριά και πλέον είναι καλά στην υγεία του
φθιώτιδα σκυλί
Η στιγμή που οι άνδρες σώζουν το σκυλάκι
Μία δύσκολη περιπέτεια έζησε ένα μαύρο σκυλί ράτσας γκριφόν χθες (31/5/26) το μεσημέρι στη Γλύφα Φθιώτιδα, όταν παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα και δεν μπορούσε να κολυμπήσει πίσω στην ακτή.

Λουόμενοι έβλεπαν την προσπάθειά του σκυλιού να επιστρέψει στην παραλία στη Γλύφα Φθιώτιδας, όταν όμως κατάλαβαν ότι το σκυλί δυσκολεύεται και για εκείνους ήταν επικίνδυνο να κολυμπήσουν τόσο μακριά βρήκαν μία άλλη λύση.

Τότε, ένας επαγγελματίας με το σκάφος του, προσέγγισε το τετράποδο μέσα σε μισό λεπτό και το έσωσε βγάζοντάς το στη στεριά.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaReport.gr (@lamiareport)

Η επιχείρηση διήρκησε περίπου 4 λεπτά και ο σκύλος είναι πλέον καλά στην υγεία του.

