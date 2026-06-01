Μοσχάτο: Καταδίωξη και σύλληψη δύο νεαρών με κλεμμένη μηχανή – Προσπάθησαν να ξεφύγουν τρέχοντας

Άνδρες της αστυνομίας το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) εντόπισαν στο Μοσχάτο δύο νεαρούς, έναν 18χρονο και έναν 16χρονο, με κλεμμένη μηχανή. Όπως διαπιστώθηκε, η μηχανή είχε κλαπεί λίγες ώρες νωρίτερα από την περιοχή της Καλλιθέας.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρήγα Φεραίου την κλεμμένη μηχανή με τους δύο νεαρούς και τους κάλεσαν για έλεγχο.

Ωστόσο ο οδηγός της μηχανής δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη περίπου 500 μέτρων στους δρόμους της περιοχής.

Λίγο αργότερα, οι ύποπτοι εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα και τράπηκαν σε φυγή πεζή, όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.