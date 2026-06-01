Πάτρα: Συγκλονίζει φίλος του 17χρονου που πέθανε στο τροχαίο μαζί με τον πατέρα του – «Ήταν το καλύτερο παιδί»

Βαθύ πένθος στην Πάτρα μετά την οικογενειακή τραγωδία με θύμα έναν 17χρονο οδηγό και τον 52 πατέρα του, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο με μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες την Πέμπτη (04.06.2026) θα γίνει η κηδεία του άτυχου 17χρονου που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στην Πάτρα. Τα παιδιά στο Λύκειο όπου φοιτούσε ο 17χρονος, έχουν ζητήσει να μην γίνουν αύριο (02.06.2026) οι ενδοσχολικές εξετάσεις.

«Ήταν το καλύτερο παιδί. Όλοι οι συμμαθητές του είναι συγκλονισμένοι, φίλοι αλλά και οι συναθλητές του στην Παναχαϊκή» είπε στο tempo24 φίλος και συναθλητής του 17χρονου.

Ένα άλλος φίλος του 17χρονου είπε «είμασταν συναθλητές, συμμαθητές, στα διαλλείματα μαζί. Τα λόγια είναι περιττά, το καλύτερο παιδί. Όλοι μείνανε άφωνοι. Δεν το πιστεύαμε. Περιμέναμε ότι κάποιος μας έκανε κάποιο αστείο».

Μάλιστα δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής Κώστα Σβόλης δηλώνοντας συντετριμμένος όπως και όλη η οικογένεια της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι επρόκειτο για αθλητική οικογένεια, αφού και η μητέρα του ήταν αθλήτρια του βόλεϊ, ενώ η αδερφή του είναι κολυμβήτρια. Τραγικές φιγούρες μητέρα και κόρη, που έχασαν με αυτό τον τραγικό τρόπο, πατέρα και γιο… Ο Γολγοθάς τους είναι μεγάλος.