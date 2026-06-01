ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή οι 17 κατηγορούμενοι από τη Β. Ελλάδα – Ελεύθεροι οι πρώτοι 7

Ανά ομάδες απολογούνται οι κατηγορούμενοι για το δεύτερο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή παρουσιάστηκαν οι πρώτοι 12 από τους 17 κατηγορούμενους για βαριά κακουργήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της ΕΕ άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για απολογία αύριο. Κατά συνέπεια σήμερα (1/6/2026) εξηγήσεις δίνουν 11 και αύριο οι υπόλοιποι 6. Ήδη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για τους πρώτους 7 που με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και Ευρωπαίου εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απολογούμενοι, φέρεται να υποστήριξαν ότι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια για τα οποία ζήτησαν κι έλαβαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα φέρεται να προσκόμισαν τα σχετικά έγγραφα.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους.

Υπενθυμίζεται ότι οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120 000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.