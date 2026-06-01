Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή οι 17 κατηγορούμενοι από τη Β. Ελλάδα – Ελεύθεροι οι πρώτοι 7

Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για τους πρώτους 7 που αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα
Γραφεία ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανά ομάδες απολογούνται οι κατηγορούμενοι για το δεύτερο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή παρουσιάστηκαν οι πρώτοι 12 από τους 17 κατηγορούμενους για βαριά κακουργήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της ΕΕ άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για απολογία αύριο. Κατά συνέπεια σήμερα (1/6/2026) εξηγήσεις δίνουν 11 και αύριο οι υπόλοιποι 6. Ήδη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί για τους πρώτους 7 που με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου ανακριτή και Ευρωπαίου εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Απολογούμενοι, φέρεται να υποστήριξαν ότι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια για τα οποία ζήτησαν κι έλαβαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα φέρεται να προσκόμισαν τα σχετικά έγγραφα.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους υπόλοιπους.

Υπενθυμίζεται ότι οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Σερρών και της Αθήνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120 000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
175
118
107
101
57
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Patriot: Ώρα αναβάθμισης για τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα – Ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»
Το εξοπλιστικό πρόγραμμα θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν αιχμή του δόρατος της ελληνικής αεράμυνας και αντιβαλλιστικής άμυνας για πολλά ακόμη χρόνια
Σύστημα «Patriot» σε στρατιωτική παρέλαση για την 25η Μαρτίου
Newsit logo
Newsit logo