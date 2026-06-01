Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα πολύ δυνατά, θα ήταν θανατηφόρο» λέει ο Έλληνας ομογενής που τραυματίστηκε

Μετά τα σοβαρά επεισόδια στο Σβερνέτς στην Αλβανίας ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και πολίτες που διαμαρτύρονταν κατά της ανέγερσης υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου, στη λιμνοθάλασσα του Αυλώνα, όπου βρίσκονται δύο ιστορικά χωριά της ελληνικής μειονότητας και παραλιακές εκτάσεις προστατευόμενης περιοχής.

Στα επεισόδια στην Αλβανία, τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής με αποτέλεσμα το υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε διάβημα για τον τραυματισμό του ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να πέσει φως στην υπόθεση αυτή. Ευθείες βολές κατά πάντων εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα στοχοποιώντας ακόμα και τους κατοίκους που ζουν στην περιοχή της Αυλώνας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για το χτύπημα που δέχθηκε ο Έλληνας ομογενής είπε πως θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο: «Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν.

Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί» λέει.

Στην προστατευόμενη περιοχή αναμένεται να αναγερθεί ένα υπερπολυτελές θέρετρο της κόρης και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ, αν και η κατασκευάστρια εταιρεία είναι καταχωρημένη με αλβανικό όνομα.

Η Σβέρνιτσα και η νήσος Σαζάν, απέναντι, βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Όλα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν την περιοχή και σχεδίασαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, μαρίνες και χώρους αναψυχής για high-end πελάτες.

Ένα χρόνο αργότερα, το έργο ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ βαφτίζεται «Στρατηγική Επένδυση» και παίρνει τις ευλογίες της κυβέρνησης Ράμα. Τον Ιανουάριο του 2026, η Ιβάνκα Τραμπ επιστρέφει στη Σβέρνιτσα, συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες για να βάλει σε εφαρμογή το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο.