Φυλακές Κορυδαλλού: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο 45χρονος Νορβηγός που σκότωσε 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

Σε μπαρ της συμπρωτεύουσας, ο αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καβγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον Νορβηγό
Ο 45χρονος Νορβηγός που σκότωσε τον 32χρονο αστυνομικό σε μπαρ της Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2023
Να βάλει τέλος στη ζωή του προσπάθησε ο 45χρονος Νορβηγός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ στη Θεσσαλονίκη και κρατείται στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος Νορβηγός για τη δολοφονία του άνδρα της ΕΛΑΣ βρέθηκε στο μπάνιο του ψυχιατρείου, έχοντας κόψει τις φλέβες του, σημαίνοντας, ταυτόχρονα, συναγερμό στις φυλακές Κορυδαλλού.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα μεταφέροντας τον 45χρονο επίδοξο αυτόχειρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Στις 28 Δεκεμβρίου του 2023 σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, ο 32χρονος αστυνομικός είχε προσπαθήσει να παρέμβει σε καβγά, με αποτέλεσμα να δεχθεί θανάσιμο χτύπημα στον λαιμό από τον 45χρονο Νορβηγό.

Στη δίκη που ακολούθησε ο δράστης καταδικάστηκε σε συνολική ποινή ισοβίων συν 19 έτη κάθειρξης.

Ελλάδα
