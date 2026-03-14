Φυλακές Κορυδαλλού: Νεκροί δύο κρατούμενοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Νεκροί εντοπίστηκαν μέσα στα κελιά τους δύο κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο (14.03.2026).

Πρόκειται για δύο κρατούμενους ηλικίας 43 και 47 ετών, οι οποίοι κρατούνταν στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Ο πρώτος εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου, και ο δεύτερος λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός τους προκλήθηκε από χρήση ναρκωτικών. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλη Λαμπρόπουλος: «Μεταφέρθηκαν νεκροί στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού και σε σοβαρή κατάσταση, τρεις κρατούμενοι από τη Β’ πτέρυγα, λόγω χρήσης ναρκωτικών.

Νεκροί μεταφέρθηκαν ένας 47χρονος Έλληνας, ένας 43χρονος από το Μπαγκλαντές και ένας 29χρονος Μαυριτανός».

Όπως σημείωσε, ο 29χρονος είναι σε σοβαρή κατάσταση. «Οι τρεις κρατούμενοι φαίνεται να έπαιρναν μεθαδόνη για λόγους απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, όμως φαίνεται ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ψυχιατρικά φάρμακα και κυρίως εισήχθησαν στις φυλακές ναρκωτικά σίσα», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε δύο νεκρούς στις φυλακές Κορυδαλλού από την χρήση αυτού του κοκτέιλ ναρκωτικών και από την άλλη μεριά έχουμε και έναν 29χρονο σε σοβαρή κατάσταση».