Ηλεία: «Τον γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε» συγκλονίζει ο γιατρός του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι

Αυξάνονται τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, με ένα ακόμη τραγικό περιστατικό να σημειώνεται στην Ηλεία την Τετάρτη (2.04.2026, όπου ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τη ζωή του.

Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του Προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλείας, όταν, επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Τα λόγια του γιατρού, του Γιάννη Μιχόπουλου, Διευθυντή του Νοσοκομείου Κρεστένων που παρέλαβε τον μικρό συγκλονίζουν: «ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο – ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι – και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο» σύμφωνα με το patrisnews.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ρύθμισης της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους ακόμη και σε πολυσύχναστους δρόμους. Τουλάχιστον ένα παιδί την ημέρα στο νοσοκομείο από πατίνι αναφέρει στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος και προσθέτει πως «περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σ’ ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος δηλώνει ότι «δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας»

Ωστόσο, στην Ευρώπη τα ποσοστά τραυματισμών για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ευρώπη μειώθηκαν ξανά το 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Micro-Mobility for Europe (MmfE). Η MMfE είναι ένας βιομηχανικός συνασπισμός που εκπροσωπεί τους φορείς κοινής μικροκινητικότητας Bolt, Dott, Lime και Voi.

Η «χειρότερη» χώρα κατέγραψε 13,4 τραυματισμούς ανά εκατομμύριο χιλιόμετρα και η «καλύτερη» 1,2. Το ποσοστό θανατηφόρων συμβάντων ήταν 0,015 ανά 1 εκ. Km. Στη Γερμανία, συνολικά 7 θάνατοι σχετιζόμενοι με ενοικιαζόμενα πατίνια καταγράφηκαν το 2021, διπλάσιοι σε ποσοστό απ’ ό,τι με ιδιόκτητα (0,03 θάνατοι/1 εκατομμύριο χιλιόμετρα, στη Γερμανία). Στη Γαλλία, καταγράφονται περίπου 4 θάνατοι και 284 τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια κατ’ έτος.

Η χρήση κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων σημείωσε τα ισχυρότερα αποτελέσματα, με τον αριθμό των ταξιδιών να αυξάνεται κατά 72,3% και τα διανυθέντα χιλιόμετρα να αυξάνονται κατά 49% σε ετήσια βάση. Παρά την ταχεία αυτή επέκταση, οι τραυματισμοί ανά εκατομμύριο ταξιδιών μειώθηκαν κατά 18,4% σε σύγκριση με το 2024.

Ο συμπρόεδρος της MMfE, Marc Naether, δήλωσε στην Zag Daily ότι ένας συνδυασμός παραγόντων εξηγεί τη βελτίωση: «Καλύτερες υποδομές σε πολλές πόλεις, αυξανόμενη εξοικείωση των οδηγών και ισχυρό φαινόμενο «ασφάλειας σε αριθμούς», καθώς περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα», δήλωσε ο Naether. «Ταυτόχρονα, οι φορείς εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούν κοινόχρηστα οχήματα συνέχισαν να επενδύουν στην ποιότητα των οχημάτων, τη συντήρηση και την εκπαίδευση των χρηστών. Μαζί, αυτά τα στοιχεία δημιουργούν ένα ασφαλέστερο λειτουργικό περιβάλλον καθώς το μέσο ωριμάζει».

Τα δεδομένα του 2025 καλύπτουν περισσότερα από 353 εκατομμύρια κοινόχρηστα ταξίδια με ηλεκτρικά σκούτερ σε πάνω από 640 εκατομμύρια χιλιόμετρα και περισσότερα από 136 εκατομμύρια κοινόχρηστα ταξίδια με ηλεκτρικά ποδήλατα που καλύπτουν πάνω από 354 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει την ΕΕ27, το Ισραήλ, τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.