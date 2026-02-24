Γαστούνη: «Θα μας σκότωναν, κλείνω την επιχείρηση γιατί φοβάμαι» λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από 20 Ρομά

Την απόφαση να κλείσει την επιχείρησή του στη Γαστούνη, πήρε ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου μετά την κλοπή και τον άγριο ξυλοδαρμό του από 20 Ρομά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (21.02.2026) στη Γαστούνη, όπου ανήλικος Ρομά αποπειράθηκε να κλέψει ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτερο. Τότε, ο ιδιοκτήτης τον έπιασε και τον κράτησε στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ωστόσο, προτού φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, εμφανίστηκαν συγγενείς του ανηλίκου, και η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να πέσει θύμα ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα ατόμων επιτέθηκε στο θύμα, χτυπώντας τον με σιδερολοστούς, ξύλα, γροθιές και κλωτσιές, ενώ προκάλεσαν σοβαρές φθορές στο περίπτερο. Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι και εκδορές στο σώμα.

«Πήγε να με ληστέψει ένα παιδί, με λήστεψε, το κράτησε ο γιος μου και κάλεσα το 100. Μέχρι να έρθει το 100, πρόλαβαν και ήρθαν οι οικείοι του. Ήρθαν οπλισμένοι με ξύλα, καδρόνια, σίδερα», είπε ο επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή Live News.

«Και τα διαλύσαν όλα και μας χτύπησαν. Ευτυχώς που ήταν εκεί η Αστυνομία και μας κράτησε γιατί θα μας σκότωναν. Μου το έχουν αδειάσει το περίπτερο 3 φορές και οι μικροκλοπές είναι άπειρες», σημείωσε.

Ο ιδιοκτήτης, μάλιστα, αποκάλυψε ότι λόγω φόβου αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του. «Μία υγιής επιχείρηση την κλείνω γιατί φοβάμαι. Δεν υπάρχει νόημα. Μάλλον απέτυχα γιατί επιχείρησα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Η αστυνόμευση είναι λίγη δεδομένης της εγκληματικότητας στην περιοχή», είπε.

Σύσκεψη για την έξαρση της παραβατικότητας

Υπενθυμίζεται ότι τα γεγονότα προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Γαστούνης, ο οποίος συγκάλεσε σύσκεψη με τη συμμετοχή πολιτών, επαγγελματιών, της δημοτικής αρχής και της Αστυνομίας, με αντικείμενο συζήτησης την αυξανόμενη παραβατικότητα και το αίσθημα ανασφάλειας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηλείας, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μασούρας, οι οποίοι συζήτησαν με τους παριστάμενους τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, όπως η ενίσχυση του τοπικού αστυνομικού τμήματος και η λειτουργία Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης με έδρα τη Γαστούνη.

Παρά τις παρεμβάσεις, σύμφωνα με το ilialive.gr κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν έντονο προβληματισμό, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενα περιστατικά παραβατικότητας στην πόλη, ενώ η αστυνομία παρά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί δεν μπορεί να βάλει τέλος στο καθεστώς ανομίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που έχουν οξύνει το κλίμα στην τοπική κοινωνία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.