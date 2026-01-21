Γαύδος: Μανιασμένα κύματα βγάζουν στη στεριά ιστιοπλοϊκό – Βυθίστηκαν βάρκες, παρασύρθηκε αυτοκίνητο στη θάλασσα

Από την κακοκαιρία δοκιμάζεται η Γαύδος με τους ισχυρούς ανεμους να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Οι εικόνες που έρχονται από τη Γαύδο σοκάρουν… Οι ισχυροί άνεμοι που συνοδεύουν την κακοκαιρία έχουν παρασύρει τα πάντα στο διάβα τυος.

Στα βίντεο αποτυπώνεται η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό -15 μέτρων- που βρίσκεται στην προβλήτα δεμένο σε τάκους, στο λιμάνι της Γαύδου. Η δύναμη του αέρα είναι πρωτοφανής, ενώ σε κίνδυνο βρέθηκε και το πλήρωμα της Frontex.

Από τα μανιασμένα κύματα βυθίστηκαν δύο βάρκες που ήταν δεμένες στο λιμάνι, ενώ και ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα κύματα και κατέληξε στη θάλασσα.

Τα κύματα έχουν τόση δύναμη, που παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία, αφού χτύπησε σε ένα ιστιοπλοϊκό που ήταν στη στεριά, σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που μένουν οι μετανάστες, οι οποίοι λόγω απαγορευτικού παραμένουν από το περασμένο Σάββατο στην Γαύδο.

Δύσκολες ώρες και για το προσωπικό της δύναμης Frontex που βρίσκεται μόνιμα στην Γαύδο. Προκειμένου να διασώσουν το σκάφος τους και να μην βουλιάξει, τα τέσσερα μέλη του πληρώματος από την Πορτογαλία, έχουν ανέβει πάνω στο φουσκωτό της Frontex και κινούνται μέσα στο λιμάνι, καθώς αν το δέσουν στον προβλήτα υπάρχει κίνδυνος να βυθιστεί.