Γαύδος: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το νησί – Χωρίς τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οι κάτοικοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κριθεί το νησί της Γαύδου αφού ο αποκλεισμός του νησιού εξαιτίας της περιορισμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς το νησί έχει μείνει εδώ και δύο εβδομάδες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη.

Αναλυτικά, στην σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, να κριθεί το νησί της Γαύδου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναφέρονται τα εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Aποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 10 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 21 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Τελευταίο δρομολόγιο του πλοίου έγινε στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24 η Δήμαρχος Λίλιαν Στεφανάκη και από τότε, πλοίο δεν έχει ξαναφτάσει στη Γαύδο, με την απομόνωση του ακριτικού νησιού, να γίνεται φέτος περισσότερο ορατή από ποτέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο ένα μικρό φουσκωτό κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να προσεγγίσει τη Γαύδο, όμως τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που μετέφερε δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων. Όπως περιγράφουν στο Creta24 κάτοικοι και επιχειρηματίες του ακριτικού νησιού, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Τον Ιανουάριο έγιναν μόλις δύο δρομολόγια του πλοίου και με βάση τον προγραμματισμό και αν φυσικά το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο θα γίνει την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

Η Δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, απηύθυνε δραματική έκκληση προς την κυβέρνηση, να υπάρξει μέριμνα, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες του νησιού, μόλις κοπάσουν οι άνεμοι.

«Ζητάμε να υπάρξει μια μόνιμη και σταθερή σύνδεση της Γαύδου με την Κρήτη. Κατανοούμε ότι η απόσταση και οι καιρικές συνθήκες είναι ένα θέμα, παρόλα αυτά τα μεγάλα διαστήματα αποκλεισμού προκαλούν ζήτημα στη βιωσιμότητα του νησιού. Είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούμε να λύσουμε από μόνοι μας».

Η απομόνωση του νησιού και η απόγνωση των κατοίκων

Οι επαγγελματίες της Γαύδου έχουν φτάσει στα άκρα και ζητάνε απεγνωσμένα βοήθεια. Ο Λυκούργος Παπαδάκης, ιδιοκτήτης τουριστικής επιχείρησης που λειτουργεί όλο τον χρόνο στο νησί δήλωσε στο Creta24.gr χαρακτηριστικά:

«Αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα από τροφοδοσίες, πελάτες και δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Έχουμε ξεμείνει από τα πάντα. Από ψωμί, νερό, από τα πάντα. Μας έχουν ξεχάσει τελείως».

Η Στέλλα Στεφανάκη, ιδιοκτήτρια φούρνου στη Γαύδο, αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια πρώτων υλών. Μάλιστα κρίθηκε αναγκαίο να φύγει από το ακριτικό νησί για λόγους υγείας και πλέον δεν μπορεί να επιστρέψει!

«Υπάρχει μεγάλο θέμα με τα φάρμακα και τις προμήθειες. Τα δρομολόγια είναι λίγα και ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου φέτος. Όλοι που μένουμε στη Γαύδο ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε έναν καλό προγραμματισμό, όμως φέτος μας έχει ξεπεράσει, είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις ελλείψεις, σε τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ. Η απομόνωση του νησιού φέτος μας “χτυπάει” πολύ έντονα την πόρτα».