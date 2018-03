Γαυγίζει πάλι το σκυλί του Ερντογάν – Πατήστε στα Ίμια και θα τα υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου

Ο Γιγκίτ Μπουλούτ, ο άνθρωπος που συμβουλεύει τον Ερντογάν εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας συντηρώντας ένα πολεμικό κλίμα την ώρα που δυο έλληνες στρατιωτικοί δικάζονται από τουρκικό δικαστήριο.

Στις νέες δηλώσεις του ο Μπουλούτ είπε: «Δοκιμάστε την αποφασιστικότητά μας. Προκαλούμε την Ελλάδα να πατήσει πόδι στα Ίμια. Αν συμβεί αυτό, εμείς θα τα υπερασπιστούμε μέχρι θανάτου από την στιγμή που θα δώσει εντολή ο Ερντογάν».

Την Κυριακή ο Μπουλούτ απειλούσε με χτύπημα στην Ανατολική Μεσόγειο αν γίνει έρευνα ή εξόρυξη που εκείνος δεν εγκρίνει για φυσικό αέριο. «Εάν έχετε το θάρρος μπείτε. Το λέω καθαρά. Σε οποιοδήποτε πεδίο στο οποίο δεν δίνουμε άδεια, σε οποιαδήποτε προσπάθεια ή προβοκάτσια, προσωπικά ο αρχιστράτηγός μας (ο Ερντογάν) θα δώσει την εντολή για χτύπημα. Κανένας να μην έχει αμφιβολία γι’ αυτό», κατέληξε το… παραλήρημα ο Μπουλούτ!

