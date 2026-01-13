Γεωργία Σαμαρά: Δημόσια εμφάνιση στο Ναύπλιο, 5 μήνες μετά τον θάνατο της κόρης της Λένας

Η Γεωργία Σαμαρά ανεβαίνει από τον Αύγουστο του 2025, τον δικό της Γολγοθά που φαντάζει ατελείωτος, μετά τον πρόωρο χαμό της κόρης της. Η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά, προσπαθεί να αντλεί δυνάμεις από την οικογένειά της. Ο θάνατος της 34χρονης, Λένας Σαμαρά την συνέτριψε και την βύθισε στο πένθος.

Πρόσφατα, η Γεωργία Σαμαρά βρέθηκε στο Ναύπλιο για τη μικρή γιορτή που διοργανώθηκε με αφορμή τα γενέθλια και την ονομαστική γιορτή της Ιωάννας Παπαντωνίου, ιδρύτριας του αντίστοιχου Ιδρύματος και προέδρου του Μουσείου που έχει έδρα εκεί.

Η κόρη της Λένα, που χάθηκε τόσο πρόωρα, συμμετείχε ενεργά στο Μουσείο και είχε συμβάλει στη διαμόρφωση και τη συνέχιση του έργου του. Η Γεωργία Σαμαρά, τιμώντας τα γενέθλια της ιδρύτριας, έκοψε και την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Espresso, η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά δώρισε και τιμητική πλακέτα σε όλους τους συνεργάτες του Ιδρύματος που συνετέλεσαν καθοριστικά και με αυταπάρνηση στη στήριξη και την ανάδειξη του ανανεωμένου Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου και στην πραγματοποίηση της μεγαλειώδους επετειακής εκθέσεως για τα 50 χρόνια παρουσίας του.

Η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, μόλις στα 34 της χρόνια. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Νωρίτερα, είχε εμφανίσει επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε στο «Σισμανόγλειο». Εκεί οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω εξετάσεις οπότε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου της έγινε και καρδιολογικός έλεγχος στη διάρκεια του οποίου και ενώ οι γιατροί τής έπαιρναν το ιστορικό της – χωρίς να εμφανίζει κάποιο εμφανές σύμπτωμα – υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία, βιώνοντας την κορυφαία τραγωδία της ζωής.

Η συνεσταλμένη και χαμηλών τόνων Λένα, είχε ακολουθήσει τα χνάρια της μητέρας της σπουδάζοντας πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε στον ΑΝΤ1 πρώτη φορά για την απώλεια της Λένας Σαμαρά την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. «Σας ευχαριστώ για τα συλλυπητήρια και εγώ και η Γεωργία (η σύζυγός του), ο γιος μου, ο Κώστας από καρδιάς και τον ελληνικό λαό και το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που βιώνουμε ως οικογένεια. Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά αλλά και μας στήριξε. Το λέω με ευγνωμοσύνη. Όσο για το δώρο του Θεού, πάντα τον ευχαριστείς τον Θεό και εγώ τον ευχαρίστησα έστω για αυτά τα 34 χρόνια που είχαμε την Λένα μας, μαζί μας.

Η απώλεια της Λένας είναι μια κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμη πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένεια μου είμαστε βαθιά χριστιανοί και έτσι προσεγγίζω την Λένα, χριστιανικά».