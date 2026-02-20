Γέρακα: Κρατούσαν θέση πάρκινγκ με λεκάνη τουαλέτας

Κώνοι, ζαρντινιέρες, καρέκλες, γιαγιάδες… αυτά και πολλά άλλα έχουν δει τα μάτια μας σίγουρα σε κάποια γειτονιά, να κρατούν μία θέση πάρκινγκ, που πλέον είναι ακόμη πιο δύσκολο να βρει κανείς μια θέση στάθμευσης στην Αθήνα, όμως το περιστατικό στον Γέρακα, φαίνεται να το “τερμάτισε”.

Με μία λεκάνη στο δρόμο, ένας κάτοικος στον Γέρακα φύλαγε ως κόρη οφθαλμού τη θέση πάρκινγκ του, με τους υπόλοιπους να μην ξέρουν να γελάσουν ή να εκνευριστούν από την εφευρετικότητά του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στην είσοδο του σπιτιού, υπάρχει ένα κολωνάκι, προφανώς για να μην κλείνει κάποιος το πάρκινγκ του σπιτιού, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό.

Έτσι, με μία λεκάνη τουαλέτας, ο κάτοικος κρατά “ζεστή” τη θέση πάρκινγκ για να μπορεί ανενόχλητος να μην ταλαιπωρείται και να ψάχνει μέσα στα στενά, απλώς να την μετακινεί και να σταθμεύει χωρίς κανένα άγχος.