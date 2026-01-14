Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Δεκάδες σεισμοί στην Κυλλήνη – Σμηνοσειρά ή προσεισμική ακολουθία

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος συνεχίζει λέγοντας πως η παρακολούθηση του φαινομένου συνεχίζεται σε τακτική βάση
Οι σεισμοί όπως καταγράφονται στο Γεωδυναμικό
Οι σεισμοί όπως καταγράφονται στο Γεωδυναμικό

Αυξημένη είναι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κυλλήνης, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται δεκάδες σεισμοί

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, πρόκειται για μια συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην Κυλλήνη, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,5 Ρίχτερ. 

Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, η συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν σεισμολογικά ενδιαφέρουσα. Πρώτον, ιστορικά οι μεγαλύτεροι σεισμοί δεν έχουν υπερβεί το μέγεθος των 6,0 Ρίχτερ, ωστόσο αρκετοί από αυτούς υπήρξαν βλαβεροί, προκαλώντας ζημιές. Δεύτερον, σε παλαιότερες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι ισχυρότερες δονήσεις προηγήθηκαν από προσεισμική δραστηριότητα, γεγονός που φαίνεται να ευνοείται από τις ιδιαίτερες σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επαρκούν ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν είναι δυνατόν, σε αυτή τη φάση, να διαπιστωθεί αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί προσεισμική ακολουθία που ενδέχεται να οδηγήσει σε ισχυρότερο σεισμό ή αν πρόκειται για σμηνοσειρά που θα εκτονωθεί χωρίς περαιτέρω εξέλιξη.

 

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος συνεχίζει λέγοντας πως η παρακολούθηση του φαινομένου συνεχίζεται σε τακτική βάση, στο πλαίσιο της σύγχρονης επιστημονικής προσέγγισης που αφορά την εκτίμηση του χρονικά εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου. Η συνεχής αξιολόγηση των δεδομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της σεισμικής συμπεριφοράς της περιοχής και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
162
142
115
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μπλόκα: «Δρουν ύπουλα, πρέπει να ντρέπονται» λένε στο newsit.gr οι δύο αγρότες που είδαν βανδαλισμένα τα τρακτέρ τους
Η ζημιά είναι μεγάλη αναφέρουν οι αγρότες τονίζοντας ότι θα κινηθούν νομικά και παράλληλα ζητούν να ανοίξουν οι κάμερες που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο για να αποκαλυφθούν οι δράστες του βανδαλισμού
Σκασμένα λάστιχα τρακτέρ
Newsit logo
Newsit logo