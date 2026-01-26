Συμβαίνει τώρα:
ΓΕΣ: Ο Στρατός Ξηράς εκπόνησε εγχειρίδιο επιχειρήσεων για τη χρήση και την αντιμετώπιση drones και UAV – Ποιο είναι το περιεχόμενό του

Το εγχειρίδιο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη χρήση drones σε τακτικό επίπεδο
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά εκπόνησε και εξέδωσε Εγχειρίδιο Εκστρατείας, το οποίο αφορά την επιχειρησιακή χρήση των drones (UAV) και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εκπαίδευσης των οπλιτών θητείας και με βάση τον νέο νόμο 5265/2026 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αφορά τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη «Νέα Εποχή», προβλέπεται ότι στη χρήση και την αντιμετώπιση των UAV θα εκπαιδεύονται πλέον και οι στρατεύσιμοι.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων και προσωπικού σε έναν μηχανισμό που επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και την επεξεργασία της πληροφορίας, ο οποίος αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Το εγχειρίδιο
Τι περιλαμβάνει

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο Εκστρατείας, με τίτλο «Τακτική Χρησιμοποίηση Πολυκόπτερων και Τρόποι Αντιμετώπισης», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό εργαλείο για τη χρήση drones σε τακτικό επίπεδο, την προστασία των Μονάδων και την εκπαίδευση του προσωπικού, απέναντι σε μια απειλή που πλέον κυριαρχεί στα σύγχρονα πεδία μάχης.

Στο Εγχειρίδιο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές τακτικής αξιοποίησης των πολυκοπτέρων, αλλά και οι πρακτικές αντιμετώπισης των απειλών που αυτά συνιστούν, καλύπτοντας όλο το φάσμα των τακτικών κλιμακίων: από το επίπεδο της Μονάδας και του Λόχου έως τη Διμοιρία, την Ομάδα και τον μεμονωμένο μαχητή.

Περιλαμβάνει ακόμη σύγχρονες τακτικές απασχόλησης UAV, διαδικασίες αντιμετώπισης εχθρικών πολυκοπτέρων, μέτρα ατομικής προστασίας, καθώς και ρεαλιστικά εκπαιδευτικά σενάρια για την προετοιμασία των στελεχών και των Μονάδων.

Για τη συγγραφή του αξιοποιήθηκε εκτενής εθνική βιβλιογραφία και βιβλιογραφία του ΝΑΤΟ, καθώς και αναλυτική μελέτη των πρόσφατων επιχειρησιακών διδαγμάτων από τις συγκρούσεις υψηλής έντασης, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου η χρήση UAV έχει μεταβάλει καθοριστικά τη μορφή των επιχειρήσεων.

