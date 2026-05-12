Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο και το γκρέμισε – Δείτε φωτογραφίες

Το περίπτερο ξηλώθηκε από το έδαφος ενώ τα εμπορεύματα χύθηκαν στο πεζοδρόμιο - Δεν σημειώθηκε τραυματισμός
Άγγελος Λαμπίδης
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12.05.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου φορτηγό έπεσε σε περίπτερο με αποτέλεσμα να το γκρεμίσει.

Το τροχαίο έγινε σε περίπτερο στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, γύρω στις 09:30, όταν κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο και έπεσε στο περίπτερο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, το περίπτερο ξηλώθηκε από το έδαφος ενώ τα εμπορεύματα χύθηκαν στο πεζοδρόμιο.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως τη στιγμή του τροχαίου, στο περίπτερο ψώνιζε μία κοπέλα που πρόλαβε να τραπεί σε φυγή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως από το τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός.

«Το μόνο που ένιωσα ήταν ένα πράγμα που μετακινούσε αργά και σταθερά και εγώ πάλευα από μέσα με τα εμπορεύματα», είπε σοκαρισμένος ο περιπτεράς.

