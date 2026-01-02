Γιάννενα: Πατέρας «κέρασε» κοκαΐνη τον 14χρονο γιο του και συνελήφθη – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Ένα σοβαρό περιστατικό απασχολεί τις αρχές στα Ιωάννινα. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ένας 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση κοκαΐνης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του 36χρονου πατέρα του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από τη μητέρα του. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου, μέσα σε αυτοκίνητο, όπου ο πατέρας βρισκόταν μαζί με το παιδί και ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 36χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης και φέρεται να έδωσε την ουσία και στον γιο του.

Σε βάρος του πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο δεύτερος άνδρας που βρισκόταν στο όχημα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη χθες (1-1-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες (1-1-2026) το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς (πατέρας του ανηλίκου), βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.»