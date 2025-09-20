Γιάννης Ανδριανός: «Θερμή» υποδοχή στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών

Ένταση επικράτησε το πρωί του Σαββάτου (20.09.2025) στη συνάντηση που είχε στις Σέρρες ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός με 100 περίπου αγρότες του Νομού που είχαν συγκεντρωθεί έξω απο το χώρο, όπου ο Υφυπουργός θα μιλούσε στο 5ο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της SEREXPO.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι προπηλάκισαν τον υφυπουργό, μετά το τέλος της ομιλίας του, πέταξαν νερά και καφέδες και η κατάσταση παραλίγο να βγει εκτός ελέγχου.

Οι αγρότες που είχαν προαναγγείλει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το ζήτημα του αριθμού ταυτότητας ακινήτου, τον περίμεναν στην είσοδο του επιχειρηματικού κέντρου «Χρήστος Μέγκλας» και την ώρα των δηλώσεων του στα Μέσα Ενημέρωσης οι αγρότες ξεκίνησαν ένα πολύ έντονο διάλογο μαζί του, ενώ κάποιοι προχωρήσαν και σε αποδοκιμασίες, γράφει το epiloges.tv.

«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον υφυπουργό. Κάποιοι άλλοι τον γιουχάιζαν, ενώ ένας αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, γεμάτος αγωνία του είπε «έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».

Ο κ. Ανδριανός απαντούσε στα θέματα που του έθεταν οι αγρότες, διαβεβαίωνε ότι το πρόβλημα θα επιλυθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ όταν προσπάθησε να προσεγγίσει τον χώρο του συνεδρίου τον εμποδίσαν ζητώντας τον να δεσμευτεί ότι η κυβέρνηση θα πάρει πίσω το ΑΤΑΚ.

H ένταση συνεχίστηκε με τον κο Αδριανό, να αποχωρεί από τον χώρο της Serexpo.